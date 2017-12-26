Десять участников банды "обнальщиков" в Петербурге осуждены за незаконную банковскую деятельность

Районный суд Петербурга осудит девять членов преступной группировки за нелегальные банковские операции.

В Дзержинском суде огласили вердикт в отношении девяти фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Преступники с августа 2013 года по июль 2016 года совершали нелегальные расчетно-кассовые операции для клиентов. За это злоумышленники получали денежное вознаграждение.

Отметим, что мошенники занимались тем, что выводили средства из-под налогового учета, а также обналичивали крупные суммы денег. В общем счете петербуржцы незаконно “обработали” 21,5 миллиардов рублей. Все подсудимые возместили материальный ущерб.

Обвиняемые получили условные сроки от одного до пяти лет лишения свободы, также испытательный период. Также их обязали выплатить штрафы от 30 тысяч до полумиллиона рублей в зависимости от тяжести деяний.