В Кировском суде признали вину петербуржца, зарезавшего пьяного знакомого в парадной

В Петербурге вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве в парадной дома на Турбинной улице.

В Кировском районном суде осудили мужчину, который совершил множественные побои в отношении знакомого, который впоследствие скончался. Андрея Старцева признали виновным в совершенном преступлении.

Обвинение доказало, что фигурант дела на фоне личностного конфликта при помощи ножа напал на жертву по улице Турбинная. Сообщается, что изначально зачинщиком драки был именно потерпевший. Нетрезвый мужчина пришел в парадную дома, где с ножом бросился на подозреваемого. В ходе потасовки Старцеву удалось перехватить холодное оружие, которым он нанес несколько ударов. Пару раз жертва пыталась встать на ноги, но обвиняемый продолжал нападать на беззащитного нетрезвого петербуржца.

Суд назначил в отношении мужчины наказание в виде восьмилетнего лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.