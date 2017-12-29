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В Петербурге осудили мошенника Александра Кононова, укравшего у настоящего наследника квартиру
Вчера, 13:28
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lesjasap
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В Петербурге осудили мошенника Александра Кононова, укравшего у настоящего наследника квартиру

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Районный суд Петербурга признал вину мужчины, получившего обманным путем в собственность квартиру.

В Смольнинском районном суде Петербурга осудили мужчину, который переписал “наследство” на свое имя по поддельным документам. Петербуржца Александра Кононова признали виновным. 
 
Напомним, что преступление совершено еще в ноябре 2015 года на улице Куйбышева. Злоумышленник представился нотариусу двоюродным братом недавно умершего родственника. Он хотел получить наследство покойного. Мошенник предоставил поддельное свидетельство смерти, документы, подтверждающие родство и бумаги на квартиру. Юрист, не зная о незаконном замысле клиента, подписал свидетельство о праве на наследство, с которым обвиняемый обратился в районный МФЦ. Сотрудники госучреждения зарегистрировали имущество на нового владельца. 
 
От неправомерных действий мошенника пострадал настоящий наследник. Общий ущерб насчитывает 9,3 миллиона рублей. Суд постановил назначить Кононову наказание в виде условного пятилетнего лишения свободы, а также испытательным сроком на четыре года.
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Теги: александр кононов , мошенничество , наследство , смольнинский районный суд , улица куйбышева
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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