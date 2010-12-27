С фермы в Ленобласти украли восемь коров

Незнакомцы набросились на сторожа с ножом, связали его и заперли в раздевалке.

В ночь со 2 на 3 сентября в поселке "Цвылево" Тихвинского района Ленобласти произошло вооруженное ограбление коровника. Неизвестные проникли на территорию фермы и выкрали восемь коров. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое грабителей проникли на территорию фермы крупного рогатого скота. Там их встретила 43-летняя женщина-сторож. Злоумышленники набросились на нее с ножом. Угрожая женщине убийством, они связали ее и заперли в раздевалке.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают незнакомцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой". Размер ущерба уточняется администрацией АО "Культура – Агро".

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