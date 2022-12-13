В Тихвине задержан подозреваемый в налете на табачную лавку

Он забрал из кассы 1700 рублей.

Полицейские в Тихвине задержали подозреваемого в налете на табачную лавку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 марта в 18:39 обратился администратор магазина, торгующего табачной продукцией. Он рассказал, что в магазин зашёл неизвестный, и, угрожая ножом, потребовал у 26-летней девушки-продавца деньги. Забрав из кассы 1 700 рублей, злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Спустя несколько часов по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 45-летний житель Тихвина. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также полиция задержала гражданина, угрожавшего повару кафе на Коллонтай.

Видео: МВД