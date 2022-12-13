В Тихвине трое школьников отравились лекарством в гостях

По данному факту полицией проводится проверка.

Три подростка в Тихвине отравились препаратом, который психиатр выписал их знакомой. Подробности стали известны Piter.tv.

Подростки 14-15 лет собрались в гостях у одного из знакомых. В какой-то момент одна из девочек приняла препарат, который ей ранее выписал психиатр. Три подростка попросили также попробовать лекарство, но в итоге на следующий день им стало плохо.

Родители несовершеннолетних вызвали скорую помощь по месту их жительства. По данному факту полицией проводится проверка.

На прошлой неделе пожилая петербурженка отравилась средством для стирки.

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