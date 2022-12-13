Пожилая петербурженка отравилась средством для стирки

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ночью 10 мая в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступила пожилая женщина с отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.

В половину первого 10 мая из квартиры на Петергофском шоссе была доставлена 82-летняя женщина.

По предварительной информации, пожилая петербурженка получила отравление жидким средством для стирки. Выясняются обстоятельства произошедшего. В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали в токсикологию.

Ранее в Ленобласти девочка отравилась дачной травой.

Фото: unsplash (CDC)