Пожилая петербурженка отравилась средством для стирки

Ночью 10 мая в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступила пожилая женщина с отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.
В половину первого 10 мая из квартиры на Петергофском шоссе была доставлена 82-летняя женщина.
По предварительной информации, пожилая петербурженка получила отравление жидким средством для стирки. Выясняются обстоятельства произошедшего. В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали в токсикологию.
Ранее в Ленобласти девочка отравилась дачной травой.
Фото: unsplash (CDC)
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