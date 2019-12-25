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В Тихвине родители смогут получать sms о входе ребенка в школу
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине родители смогут получать sms о входе ребенка в школу

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Таким образом в школе будут отслеживать посещаемость и с помощью турникетов повысится безопасность учреждения.

С 1 сентября в школах Тихвинского района Ленобласти учащихся будет встречать турникет. Как рассказали в местной администрации, в образовательных учреждениях будут действовать системы контроля и управления доступом.

Таким образом в школе будут отслеживать посещаемость и с помощью турникетов повысится безопасность учреждения. Также родители смогут подключить оповещения, и им будет приходить sms, когда ребенок пройдет через турникет в школу.

Также в Ленобласти шесть больниц получили современные рентген-аппараты.

Фото: пресс-служба администрации Тихвинского района

Теги: тихвин, школа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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