В Тихвине родители смогут получать sms о входе ребенка в школу

С 1 сентября в школах Тихвинского района Ленобласти учащихся будет встречать турникет. Как рассказали в местной администрации, в образовательных учреждениях будут действовать системы контроля и управления доступом.
Таким образом в школе будут отслеживать посещаемость и с помощью турникетов повысится безопасность учреждения. Также родители смогут подключить оповещения, и им будет приходить sms, когда ребенок пройдет через турникет в школу.
Также в Ленобласти шесть больниц получили современные рентген-аппараты.
Фото: пресс-служба администрации Тихвинского района
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