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В Тихвине продолжаются работы по благоустройству
Сегодня, 18:40
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smirenny

В Тихвине продолжаются работы по благоустройству

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Благоустраивают скверы, достраивают школы.

Как стало известно, работы по благоустройству в Тихвине продолжаются. 

Так, 1 сентября после капитального ремонта примет учеников школа №5. Сквер между школой №6 и домом №50 1-го микрорайона Тихвина также облагораживают: там появилось освещение, детские площадки, вскоре появится фонтан и брусчатка. До окончания работ осталось несколько месяцев.

Помимо этого ремонтируют и дороги – в режиме реверсивного движения ведутся работы на мосту через Введенский ручей. Мнения жителей района учитывают при ремонте дворов. 

Ранее мы писали, что пенсионеры Ленобласти пожаловались на неработающие лифты.

Фото: pixabay

Теги: благоустройство района, работы по благоустройству, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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