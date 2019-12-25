В Тихвине продолжаются работы по благоустройству

Благоустраивают скверы, достраивают школы.

Как стало известно, работы по благоустройству в Тихвине продолжаются.

Так, 1 сентября после капитального ремонта примет учеников школа №5. Сквер между школой №6 и домом №50 1-го микрорайона Тихвина также облагораживают: там появилось освещение, детские площадки, вскоре появится фонтан и брусчатка. До окончания работ осталось несколько месяцев.

Помимо этого ремонтируют и дороги – в режиме реверсивного движения ведутся работы на мосту через Введенский ручей. Мнения жителей района учитывают при ремонте дворов.

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Фото: pixabay