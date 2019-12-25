В Тихвине появится новая школа на 600 мест

Подрядная организация приступила к выполнению предпроектных работ для строительства.

В новом микрорайоне Тихвина появится школа на 600 мест. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Подрядная организация приступила к выполнению предпроектных работ для строительства. В учебном заведении предусмотрены кабинеты для начальных классов с помещениями групп продленного дня, для средней и старшей школы, актовый зал на 420 мест, несколько спортивных залов и студия хореографии. На территории школы появятся беговые дорожки, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, зоны отдыха.

Всего в этом году на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования в 47 регионе предусмотрено 6 млрд рублей.

С начала 2021 года в Петербурге построили 11 школ.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти