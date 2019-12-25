С начала года в Петербурге построили 11 школ

В настоящее время Смольный активно ищет инвесторов для строительства четырех школ на 4025 мест.

С начала этого года в Петербурге построили 11 школ. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по строительству.

За счет городского бюджета построили пять школ. В их число вошли три новые школы на 2700 мест и две отреставрированные. Еще две школы на 550 мест появились в Каменке с помощью строительных компаний "Элинальфа" и "Интекс".

Также компания "СтройСиндикат" завершила реконструкцию старейшей школы №434 в Сестрорецке, компания "Сотэкс" – центра образования №162. "Строительная компания "Дальпитерстрой" построила школу на 1550 мест в Шушарах, "ООО "Специализированный застройщик "Эталон Пушкин" и ООО "АРТ "Созидание" возвели две школы в Московском районе на 825 мест каждая. Еще одна школа на 825 мест появилась в Парголово благодаря компании "Главстрой-СПб".

Ранее стало известно, что в этом году капремонт школ обошелся Смольному в 1,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба комитета по строительству Петербурга