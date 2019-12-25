В Тихвине неизвестный жестоко избил табуретом 60-летнего пенсионера

Потерпевшего увезли в больницу с множественными переломами ребер и травмами головы.

В четверг, 17 сентября в дежурную часть поступила информация об избиении 60-летнего жителя Тихвина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионера без сознания нашли в квартире дома на улице Коммунаров. Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Его увезли в Центральную районную больницу в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы ребер.

По факту случившегося проводится проверка. С места происшествия изъяли фрагмент табурета с веществом бурого цвета и фото следов пальцев.

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Фото: Piter.TV