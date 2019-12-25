На Гражданском проспекте водитель внедорожника избил газовым ключом пешехода

Он не хотел уступать ему место на тротуаре.

Избитый газовым ключом житель Калининского района обратился в полицию и рассказал подробности нападения на него у метро "Гражданский проспект". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Со слов пострадавшего, вечером 12 сентября он шел по тротуару, около дома 114 к нему подъехал внедорожник, водитель начал сигналить, требуя уступить ему дорогу.

Пешеход указал на то, что он двигается по тротуару и не должен пропускать автомобили. Водитель достал из багажника газовый ключ нанес несколько ударов по разным частям тела. Мужчина упал и закрыл голову руками, после чего нападавший скрылся с места избиения.

Пострадавший не запомнил автомобиль, но указал, что нападавший был невысокого роста, худощавого телосложения, в черной куртке и джинсах.

По ошибке забившему до смерти мать петербуржцу дали 4,5 года "строгача".

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