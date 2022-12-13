В Тихвине мать морила голодом свою полуторагодовалую дочь

Девочка растёт в неполной семье, которая состоит на учёте в ОДН.

В Тихвине возбудили уголовное дело (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении 22-летней матери, ребёнок которой в октябре прошлого года попал в больницу с истощением. Как стало известно Piter.tv, женщина находится под подпиской о невыезде.

Полуторагодовалой девочке врачи поставили диагноз "белково-энергетическая недостаточность тяжёлой степени с развитием кахексии тяжёлой степени". Причиной этого заболевания стало недоедание.

Девочка растёт в неполной семье, которая состоит на учёте в ОДН.

Ранее петербургского блогера Лютого, подозреваемого в истязании новорожденного ребёнка, арестовали.

Фото: Piter.tv