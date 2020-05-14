В Тихвине фура врезалась в столб перед памятником самолету

Водитель чудом остался жив.

В четверг, 14 мая, на въезде в Тихвин у памятника самолету МиГ-21 произошла серьезная авария. Водитель фуры на полном ходу врезался в столб, машина улетела в кювет. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано | Тихвин".

Предполагается, что шофер мог уснуть за рулем, что и привело к трагедии. К счастью, он остался жив: сотрудники МЧС постращавшего вытащили из раскареженной машины, затем его забрала скорая помощь.

Подписчики группы отмечают, что ДТП на опасном участке дороги "Санкт-Петербург-Вологда" случаются регулярно в связи с неправильным распределением приоритетов на движении по кольцу.

Ранее мы рассказали о том, что Выборге машина перевернулась из-за неудачного поворота.

Видео: ВКонтакте / tih_win