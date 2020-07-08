В Тибете нашли следы неизвестной цивилизации

В экспедиции ученые нашли целый кластер петроглифов.

Ученые при обследовании района озера Намцо в Тибете обнаружили наскальные изображения, вблизи также были найдены каменные инструменты и гробницы. Специалисты считают, что это могут быть следы ранее неизвестной древней кочевой цивилизации, пишет CGTN.

Кроме того, ученые нашли целый кластер петроглифов, оставленный неизвестной древней кочевой культурой на севере Цинхай-Тибетского плато. Известно, что кочевники контактировали с другими этническими группами, то есть происходил культурный обмен.

Мы видим, что стили многих наскальных рисунков содержат элементы, характерные не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев, — Тан Хуэйшэн, профессор из Хэбэйского университета, директор Международного центра изучения наскального искусства

По его словам, есть свидетельства, что кочевники контактировали с народами Центральной Азии.

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