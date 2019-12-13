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nastya960
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В Telegram добавили папки для чатов и каналов

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Для использования нововведения нужно иметь множество чатов.

Telegram выпустил новое обновление для мессенджера. Разработчики добавили возможность группировки чатов и каналов по папкам.

Для использования нововведения нужно иметь множество чатов, либо перейти по ссылке. Мессенджер предложит использовать шаблоны папок по умолчанию, но также можно настроить и собственные папки. Количество чатов внутри папки может быть неограниченным. Синхронизироваться данные будут на всех устройствах.

В обновлении администраторы смогут увидеть статистику популярности каналов и активности подписчиков.

Теги: telegram, чаты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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