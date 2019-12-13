В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Для использования нововведения нужно иметь множество чатов.

Telegram выпустил новое обновление для мессенджера. Разработчики добавили возможность группировки чатов и каналов по папкам.

Для использования нововведения нужно иметь множество чатов, либо перейти по ссылке. Мессенджер предложит использовать шаблоны папок по умолчанию, но также можно настроить и собственные папки. Количество чатов внутри папки может быть неограниченным. Синхронизироваться данные будут на всех устройствах.

В обновлении администраторы смогут увидеть статистику популярности каналов и активности подписчиков.