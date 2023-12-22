В Технопарке Санкт-Петербурга студенты будут осваивать российские программы

Студенты смогут освоить российское программное обеспечение в "Технопарке Санкт-Петербурга". Проект направлен на поддержку отечественных IT-разработок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
На площадке появятся новые учебные классы, где студенты смогут выполнять лабораторные работы и решать сложные задачи. Проект позволит эффективно заниматься подготовкой ИТ-специалистов.
Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что в 2024 году выставочная площадь полигона стала больше в два раза.
Теперь здесь собраны практически все ключевые разработчики российского ПО и их продукты: от серверов и коммутаторов до операционных систем, платформ виртуализации и офисных пакетов.
Правительство Санкт-Петербурга
Ранее на Piter.tv сообщали, что в этом году в Петербурге планируют построить 60 общественных пространств.
Фото: Telegram / Правительство Петербурга
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