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В Технопарке Санкт-Петербурга студенты будут осваивать российские программы
Сегодня, 10:11
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В Технопарке Санкт-Петербурга студенты будут осваивать российские программы

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На площадке появятся лабораторные учебные классы, где студенты смогут выполнять лабораторные работы и решать сложные задачи.

Студенты  смогут освоить российское программное обеспечение в  "Технопарке Санкт-Петербурга". Проект направлен на поддержку отечественных IT-разработок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

На площадке появятся новые учебные классы, где студенты смогут выполнять лабораторные работы и решать сложные задачи. Проект позволит эффективно заниматься подготовкой ИТ-специалистов.

Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что в 2024 году выставочная площадь полигона стала больше в два раза.

Теперь здесь собраны практически все ключевые разработчики российского ПО и их продукты: от серверов и коммутаторов до операционных систем, платформ виртуализации и офисных пакетов.

Правительство Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv сообщали, что в этом году в Петербурге планируют построить 60 общественных пространств.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: it технологии, студенты, технопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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