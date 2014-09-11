В Театре на Таганке актера избили букетом

Антона Антурова отхлестала цветами на сцене неизвестная женщина.

В московском Театре на Таганке актера избили букетом. Об этом рассказала певица Марина Дрождина. Она уточнила, что неприятный инцидент произошел после показа спектакля по Чехову "Вишневый сад". Очевидица пояснила, что женщина подошла к артисту во время поклонов и отхлестала его живыми цветами.

Исполнительница предположила, что зрительница может быть экс-возлюбленной актера или просто решилась на этот шаг ради скандального упоминания в социальных сетях. Она не исключила, что артист мог отобрать у напавшей роль в постановке. Сам артист рассказал журналистам из издания "Собеседник" о том, что не знаком с нарушительницей спокойствия.

Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так... Антон Антуров, артист

"Иногда кажется, что я работаю куда-то в стол, а мои работы замечают": Кирилл Нагиев – о попадании в тройку главных молодых актеров России.

Фото и видео: Instagram / marina_a_merika

