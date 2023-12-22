В Татарстане при пожаре погибла девочка

Поиски трехлетнего малыша продолжаются, еще один ребенок и взрослый пострадали.

Во время пожара в частном доме, расположенном на территории города Елабуга в Татарстане, погибла 12-летняя девочка-подросток. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что пострадавшими стали еще мужчина и ребенок. Они госпитализированы. Все еще продолжаются поиски трехлетнего малыша. На текущий момент ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 67 квадратных метров. В тушении пламени были задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.

Проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Во время пожара в доме находились отец и трое детей. До приезда пожарных МЧС России мужчина смог вынести из огня только 8-летнего сына, они оба госпитализированы с ожогами. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Причиной пожара в квартире на Лизы Чайкиной оказался взрыв электросамоката.

Фото и видео: ГУ МЧС России