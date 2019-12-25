В Татарстане на трассе "Урал" в лобовом ДТП погибли 3 человека

Один из пассажиров от удара вылетел в окно, что спасло ему жизнь.

В Татарстане в лобовом ДТП погибли 3 человека.

Авария произошла около 6 утра М5 вблизи деревни Уба Бавлинского района республики. На автодороге столкнулись лоб в лоб две иномарки "Ниссан" и "Рено", сообщает "Татар-Информ". От мощного удара одна из машин несколько раз перевернулась и отлетела на обочину.

В аварии погибли оба водителя и пассажир. Еще один пассажир выжил, вылетев в окно.

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Фото:ВК, Шешминская новь