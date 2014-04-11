Утром найдено тело девушки, которая может оказаться одной их пропавших подростков.

В Татарстане ищут двоих подростков, которые пропали после прогулки на лодке. Об этом рассказали представители Следственного комитета на транспортном управлении. Известно, что утром 22 августа двое подростков отправились кататься на лодке с мотором по реке Кама. После этого 17-летний юноша и 16-летняя девушка пропали. Они перестали выходить на связь. Инцидент произошел около Елабуги.

Утром 25 августа добровольцы и спасатели обнаружили тело девушки. Жертва обнаружена вблизи села Танайка. Предположительно, речь идет о девушке 2005 года рождения, которая пропала 22 августа.

К поискам молодого человека привлечены силы 70 человек из ГИМС, 18 плавательных средств со специалистами, кинологи, правоохранительные органы и волонтеры. Задействован квадроцикл и аварийно-спасательный автомобиль. СК РФ возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц.

В Татарстане сотрудниками ГИБДД задержан оптовый наркокурьер.

Фото: Следственный комитет РФ