В машине инспекторы нашли почти 10 кг запрещенных веществ.

В Татарстане сотрудниками ГИБДД задержан оптовый наркокурьер. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов. По информации от МВД, инспекторы остановили на стационарном посту ГАИ в Казани транспортное средство 41-летнего местного жителя ради обычной проверки документов.

При этом инспекторов смутило поведение водителя, который явно нервничал и переживал. Он вызвал подозрение у представителей закона, поэтому они решили осмотреть автомобиль. В результате инспекторы нашли в салоне машины и багажнике свертки с запрещенными веществами. По итогам экспертизы в пакетах оказалось порядка 10 кг синтетических наркотиков.

Подозреваемый позже рассказал, что нашел работу по перевозке нелегального товара в интернете. Он вез партию запрещенных веществ в Нефтекамск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

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Фото и видео: Telegram/Опер слил