В Краснодаре задержали мужчину, который выстрелил в полицейского

При нем нашли пакетик с наркотиками.

В Краснодаре был задержан 29-летний местный житель, который выстрелил в полицейского из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что во время проверки оперативной информации правоохранители выявили на одной из улиц Краснодара мужчину, у которого при себе находились наркотики. Однако мужчина при задержании выбросил пакетик с запрещенным веществом и выстрелил в полицейского из травматического оружия. После этого он скрылся. Однако мужчину немного позже нашли и задержали.

В сообщении говорится, что ранее 29-летний молодой человек был судим за нападение на автоинспекторов в Краснодаре.

Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю