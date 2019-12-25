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В Татарстане 31 декабря 2020 года объявили выходным днем
Сегодня, 11:08
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matveyvn

В Татарстане 31 декабря 2020 года объявили выходным днем

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Рабочий день будет перенесён на субботу, 26 декабря.

В Татарстане 31 декабря 2020 года объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала его пресс-секретарь Лилия Галимова.

Выходным последний день 2020 года станет для государственных служащих. Муниципальным служащим и частным компаниям советуют принять аналогичный график работы.

Отмечается, что рабочий день будет перенесён на субботу, 26 декабря.

Учитывая, что 31 декабря - традиционно праздничный день, подготовка к Новому году.

цитата из сообщения пресс-службы Рустама Минниханова

Ранее мы писали, что туристов попросили не приезжать в Петербург на Новый год.

Фото: pixabay.com

Теги: 31 декабря, выходной, новый год, татарстан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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