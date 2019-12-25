Рабочий день будет перенесён на субботу, 26 декабря.

В Татарстане 31 декабря 2020 года объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала его пресс-секретарь Лилия Галимова.

Выходным последний день 2020 года станет для государственных служащих. Муниципальным служащим и частным компаниям советуют принять аналогичный график работы.

Отмечается, что рабочий день будет перенесён на субботу, 26 декабря.

Учитывая, что 31 декабря - традиционно праздничный день, подготовка к Новому году. цитата из сообщения пресс-службы Рустама Минниханова

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