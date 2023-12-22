В Ташкенте назовут одну из улиц в честь Петербурга

Также отмечается, что на прошлой неделе в Смольном градоначальник провел встречу с заместителем Хокима Ташкента Шарофом Рахмановым.

Губернатор Петербурга поддержал решение руководства Узбекистана назвать одну из улиц Ташкента в честь города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Президент страны Шавкат Мирзиеев заявил президенту России Владимиру Путину, что одна из улиц нового Ташкента будет называться "Санкт-Петербург".

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Также отмечается, что на прошлой неделе в Смольном градоначальник провел встречу с заместителем Хокима Ташкента Шарофом Рахмановым. Города взаимодействуют в соответствии с Дорожной картой по развитию межрегионального сотрудничества между правительством Петербурга и Хокимиятом Ташкента на 2022-2026 годы. Дни Ташкента в городе на Неве пройдут этой осенью.

Ранее в комитете по строительству Петербурга прошла рабочая встреча с делегацией из Ташкента.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)