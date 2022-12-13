Восемь рабочих пропали без вести.

В Таиланде взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел утром 17 января на реке Мае Клонг в районе Муанг. Танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи. Отмечается, что его баки были пусты. Также сообщается, что восемь рабочих пропали без вести. В Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль.

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Видео: YouTube / Guyholdinglens