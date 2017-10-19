В Таиланде утонул второй турист из России за неделю

На острове Пхукет недалеко от знаменитого пляжа Карон утонул турист из России, который отдыхал с семьей в Таиланде. Супруге погибшего оказывается необходимая консульская поддержка.

Трагические новости пришли с популярного туристического острова Пхукет в Таиланде - во время купания в море утонул 53-летний турист из России, Евгений Эрдлей.

Евгения вытащили из воды, но он уже был без сознания. Ему была оказана необходимая срочная медицинская помощь, после чего его в срочном порядке госпитализировали в больницу. По прибытии в медицинское учреждение мужчина скончался. По сообщениям в местных СМИ, Евгений Эрдлей купался в море, несмотря на запрещающие "красные флажки" во время шторма. Утонувший мужчина отдыхал на Пхукете вместе со своей семьей. Супруге в посольстве оказывается необходимая консульская поддержка.

15 октября, также недалеко от пляжа Карон, утонул еще один российский турист Олег Паршуков. Мужчина также пренебрег правилами безопасности. Были выставлены красные флаги. Россиянина накрыло волной. Сообщается, что он купался в том месте, где волны достигали 2х метров.

Видео: YouTube/Евгений Долгов, Red Nev

Фото: Phuketgazette