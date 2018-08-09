Видео: в ТК "Монпасье" подрались два мужчины

Охрана торгового комплекса никак не отреагировала на это происшествие.

Сегодня днем в торговом комплексе "Монпасье" подрались два мужчины. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

По словам свидетельницы потасовки, охрана комплекса никак не отреагировала на драку. В этот момент стражи порядка сидели у себя в коморке и наблюдали за происходящим через телеэкраны. Один из них пытался успокоить взбунтовавшихся посетителей, но его действия не дали никаких результатов. Мужчинам дали уйти из торгового центра без сопровождения полицейских. О причинах конфликта ничего не сообщается.

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Видео: Мегаполис