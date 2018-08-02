На набережной Фонтанки водители избили активистов из велодвижения

В Петербурге местных жителей избили за замечание о неправильной парковке.

В центре Петербурга в ночь на 29 июля произошла драка с участием активистов и водителей. Представителя движения петербургского велосообщества избили шестеро недовольных автовладельцев. Инцидент произошел около "Голицын Лофта" на набережной реки Фонтанки. Пострадавший сделал замечание петербуржцу о неправильно припаркованной "Шкоде Фабиа": транспортное средство заехало на дорожку, предназначенную для велосипедистов. В результате это вызвало у мужчину агрессию: он ударил борца за правду ногой по лицу. Жертвой насилия оказался местный житель Антон Горбацевич. На собственной страницу в Facebook ему удалось выложить видео, на который попал сам момент драки. По сведениям от молодого человека, на данный момент запись передана сотрудникам полиции по региону.

За меня словесно вступились мои друзья Соломин Алексей и Максютова Александра. Они тоже получили несколько ударов от этого мужчины и от других присоединившихся к нападению, вышедших из внедорожника "Мерседес Бенц" рассказывает активист о случившемся

По сведениям жертвы, нападавших было шестеро человек.

Напомним, что сегодня активисты собираются провести рейд по выявлению незаконно припаркованных автомобилей в центре города.

Фото и видео: Вконтакте