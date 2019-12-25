В Светогорске полным ходом идет реализация крупных проектов

Идет ремонт жилых домов, теплосетей, строительство велодорожки, ледовой арены.

Завершаются работы в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества семи многоквартирных домов на территории г. Светогорска.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, по улице Красноармейской, 8, 26 и 32 заменено лифтовое оборудование. Отремонтированы кровли домов 21, 23 и 29-а по улице Победы. В настоящее время здесь ведется обновление фасадов зданий. Также до конца этого года капитально отремонтируют кровлю и фасад дома по улице Пограничной, 7 и фасад - по улице Гарькавого, 8.

Полным ходом идут работы на участке магистральной теплосети в Южном мкр. города.

По словам исполняющего обязанности главы администрации МО "Светогорское городское поселение" Андрея Ренжина там заменят 474 метров трубопровода диаметром 426 мм. 15 млн на эти цели выделены из резервного фонда правительства Ленинградской области.

Продолжается строительство велосипедной дорожки. Согласно проекту "Велодвижение" велотрасса пройдет по улицам Светогорска до границы с Финляндией. Она будет освещена и разделена на пешеходную и велосипедную части, которые местами будут объединяться. На подъезде к границе планируется обустроить зону отдыха с парковкой для велосипедов и местом для их ремонта.

К концу этого года в Светогорске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Работы проводятся по программе "Газпром детям".

В рамках социального партнерства ЗАО "Интернешнл Пейпер" проводит работы на городском стадионе. В настоящее время уже обустроено специальное покрытие для занятий легкой атлетикой, идет благоустройство "дорожки здоровья" для любителей скандинавской ходьбы.

Помимо этого, в соответствии с областным законом № 3-ОЗ на территории реализуются инициативы населения. Так, в 2020 году выполнены работы по ремонту проезда к многоквартирным домам № 21, 23 по улице Победы с обустройством пешеходной дорожки вдоль домов № 23, 27. Вскоре над проезжей частью появится уличное освещение.

Ранее мы сообщили о том, что теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября.

Фото: Piter.TV, администрация МО "Выборгский район