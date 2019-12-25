Мужчина дал признательные показания.

В Свердловской области задержали сбытчика поддельных справок, освобождающих от вакцинации. Об этом журналистам сообщил руководитель региональной пресс-службы МВД Валерий Горелых. Чиновник уточнил, что отдел по экономической безопасности впервые выявил факт продажи поддельных медицинских справок, в котором упоминаются отводы от необходимой вакцинации населения.

Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленные якобы в трех больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по 1 тыс. рублей. Валерий Горелых, глава пресс-служба МВД по региону

Оперативники изъяли у фигуранта расследования поддельные печати, а также конверты с готовыми фальшивыми документами. Все справки касались вакцинации коронавируса. Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас мужчина обвиняется по статье 327 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на два года.

В Госдуме объяснили опасность фиктивных сертификатов о вакцинации.

Фото: Piter.tv