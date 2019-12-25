Еще пять пострадавших госпитализированы.

В Свердловской области в результате пожара погибли пять детей. Об этом журналистам сообщили представители региональной прокуратуры. Трагедия зафиксирована в ночь на 15 апреля в поселке Бызово. Также есть информация о пяти пострадавших: трех взрослых и двух детях. Они госпитализированы.

Трое взрослых и двое детей доставлены в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения. Предварительно, в результате пожара погибли пять детей, 2013, 2014, 2016, 2019 и 2020 г. р. Но пока обнаружили тела только четверых, еще одного ищут. пресс-служба прокуратуры региона

В пострадавшем в пламени здании проживала многодетная семья. В момент пожара в помещении находились семеро несовершеннолетних. Семья находилась на учете в социальной службе, а пожарные неоднократно проводили разъяснительные мероприятия о безопасности в здании. В экстренном ведомстве пояснили, что родители считаются пьющими. Во время пожара отцу удалось вынести из дома двух детей. Они получили ожоги.

Напомним, что бригада спасателей прибыла на место пожара спустя семь минут после вызова. Однако специалистов вызвали поздно, когда дом уже полыхал. Произошло обрушение кровли дома. Ликвидация огня осложнялась большой горючей загрузкой, так как пламя распространилось по деревянной конструкции.

Одного из пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из больницы.

Фото: Piter.tv, Telegram/РИА Новости