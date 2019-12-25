Совершеннолетних граждан обяжут предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений.

В Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности первого заместителя главы субъекта РФ Алексей Шмыков. Документ опубликован на портале правовой информации области.

Так, совершеннолетних граждан обяжут предъявлять QR-коды при посещении заведений общественного питания, кинотеатров, торговых центров, театров, музеев, а также фитнесс-клубов и зоопарков.

Персональные QR-коды или справки о прохождении курса вакцинации от COVID-19 не будут требовать в аптеках, продуктовых магазинах и магазинах с товарами первой необходимости.

Кроме того, с 23 до шести часов утра будут запрещены все мероприятия развлекательного характера. Заведения общепита в ночное время суток будут работать только навынос.

Также жителей региона старше 60 лет переведут на самоизоляцию, исключая тех, кто ранее переболел коронавирусом или привился.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на протяжении последних шести недель растет заболеваемость коронавирусом.

Фото: Piter.tv