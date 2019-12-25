В регионе с начала пандемии зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения.

В Свердловской области школьников после каникул переведут на дистанционное обучение. Об этом рассказал заместитель губернатора области Павел Креков на заседании оперативного штаба региона.

По его словам, высшим и средним учебным заведениям рекомендовали перейти на домашнее обучение с 27 октября.

Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас 0,9. Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области

Он считает, что позитивное влияние на коэфициент оказали каникулы. Поэтому власти приняли решение продлить дистанционное обучение ещё на одну неделю.

В Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения.

Ранее мы писали, что школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель.

Фото: pixabay.com