  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Свердловской области школьников после каникул переведут на дистанционное обучение
Сегодня, 15:49
115
matveyvn

В Свердловской области школьников после каникул переведут на дистанционное обучение

0 0

В регионе с начала пандемии зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения.

В Свердловской области школьников после каникул переведут на дистанционное обучение. Об этом рассказал заместитель губернатора области Павел Креков на заседании оперативного штаба региона.

По его словам, высшим и средним учебным заведениям рекомендовали перейти на домашнее обучение с 27 октября.

Впервые за последнее время коэффицент распространения снизился ниже 1 и сейчас 0,9.

Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области

Он считает, что позитивное влияние на коэфициент оказали каникулы. Поэтому власти приняли решение продлить дистанционное обучение ещё на одну неделю.

В Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения.

Ранее мы писали, что школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель.

Фото: pixabay.com

Теги: каникулы, пандемия, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии