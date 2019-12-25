Работать смогут и детско-юношеские спортивные школы.

В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам. Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Помимо заведений общепита без ограничений смогут открыться детские сады.

Отмечается, что разрешена работа баз отдыха, домов отдыха и санаторно-курортных организаций. При этом групповые экскурсии в музеях и культурных институциях могут проводится для групп, численность которых не превышает 20 человек.

Работать смогут и детско-юношеские спортивные школы.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в Петербурге школы и детсады заработают в обычном режиме.