В Свердловской области разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Разрешены спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях.

В Свердловской области разрешили концерты, кинопоказы и театральные постановки на улице и открыли библиотеки, но продлили режим самоизоляции до 27 июля. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Отмечается, что теперь гулять можно не только по двое, но и большими компаниями. Количество зрителей на уличных мероприятиях не должно превышать больше 50% от мест в зрительном зале.

Также разрешены спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях. Количество зрителей не должно превышать 10% от числа зрительских мест.

Заведения общепита могут начать работу на летних верандах по всей Свердловской области, а не только в Екатеринбурге, как было до этого.

