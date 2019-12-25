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В Свердловской области разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Сегодня, 15:09
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matveyvn

В Свердловской области разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

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Разрешены спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях.

В Свердловской области разрешили концерты, кинопоказы и театральные постановки на улице и открыли библиотеки, но продлили режим самоизоляции до 27 июля. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Отмечается, что теперь гулять можно не только по двое, но и большими компаниями. Количество зрителей на уличных мероприятиях не должно превышать больше 50% от мест в зрительном зале.

Также разрешены спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях. Количество зрителей не должно превышать 10% от числа зрительских мест.

Заведения общепита могут начать работу на летних верандах по всей Свердловской области, а не только в Екатеринбурге, как было до этого.
 

Теги: евгений куйвашев, режим самоизоляции, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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