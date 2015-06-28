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В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ одним

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Они могут быть только в сопровождении родителей.

Несовершеннолетние с 4 ноября не смогут посещать ТЦ в Свердловской области без родителей из-за сложной ситуации с COVID-19. Об этом журналистам сообщил замглавы региона Павел Креков.

Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители.

Павел Креков, замглавы Свердловской области

Данная мера в регионе будет введена в ближайшие дни.

Ранее губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября.

Видео: ВК/Свердловская область

Теги: свердловская область, торговые центры
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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