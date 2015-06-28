В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ одним

Несовершеннолетние с 4 ноября не смогут посещать ТЦ в Свердловской области без родителей из-за сложной ситуации с COVID-19. Об этом журналистам сообщил замглавы региона Павел Креков.
Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители.
Павел Креков, замглавы Свердловской области
Данная мера в регионе будет введена в ближайшие дни.
Ранее губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября.
Видео: ВК/Свердловская область
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