В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ одним

Они могут быть только в сопровождении родителей.

Несовершеннолетние с 4 ноября не смогут посещать ТЦ в Свердловской области без родителей из-за сложной ситуации с COVID-19. Об этом журналистам сообщил замглавы региона Павел Креков.

Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители. Павел Креков, замглавы Свердловской области

Данная мера в регионе будет введена в ближайшие дни.

Ранее губернатор Ульяновской области допустил продление нерабочих дней после 7 ноября.

Видео: ВК/Свердловская область