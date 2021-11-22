В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 среди привитых

В регионе выявлены случаи, когда люди умирали после вакцинации от тяжелых сопутствующих заболеваний.

В Свердловской области не выявлено случаев смерти от COVID-19 среди привитых людей. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Мы не имеем информации о смерти от коронавирусной инфекции вакцинированных. Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Дмитрий Козловских, главный санврач Свердловской области

Он отметил, что данные случаи обязательно будут разобраны комиссионно региональным минздравом. После того как будут сделаны выводы, их представят общественности, добавил Козловских.

Кроме того, специалист заявил, что в Свердловской области заболеваемость среди непривитых от коронавируса выше в 13,5 раза. По словам Козловских, риски заболеть у вакцинированных существенно ниже, что говорит малое число привитых от COVID-19 пациентов в региональных медицинских учреждениях.

Ранее Козловских заявил, что заболеваемость COVID-19 в Свердловской области снизилась в 120 раз.

Видео: ВК/Свердловская область