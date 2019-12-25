В Свердловской области нашлись пропавшие во время сплава туристы

Восемь человек смогли сами дойти до конечной точки маршрута.

В Свердловской области нашлись туристы, пропавшие во время сплава по рекам Восточный Шишим, Большой Шишим с выходом в Чусовую. Об этом рассказали представители регионального управления ГУ МЧС. В экстренном ведомстве установили местонахождение путешественников, которые ранее потерлись во время сплава по рекам в Первоуральском городском округе. Восемь человек смогли самостоятельно выйти к конечной точке маршрута. В настоящее время здоровью людей ничего не угрожает.

Ранее начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых говорил о том, что в составе группы из восьми человек были двое несовершеннолетних туристов (мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения). Они начали сплав еще 17 числа, но не зарегистрировали маршрут путешествия в установленном порядке. Поиском граждан занимались сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. За помощью в правоохранительные органы 18 апреля обратился один из компаньонов группы. Он ждал своих друзей в заданной точке, но туристы туда не прибыли.

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Фото: Piter.tv

