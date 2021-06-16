В Свечном переулке электросамокатчик оторвал зеркало у иномарки

Молодой человек затормозил, а после и вовсе упал, оторвав при этом зеркало у иномарки.

В Свечном переулке электросамокатчик оторвал зеркало у белой иномарки Audi. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 16 июня.

На кадрах можно увидеть, что молодой человек в белой толстовке ехал на электросамокате в Свечном переулке между улицами Марата и Коломенской. Но вдруг затормозил, а после и вовсе упал, оторвав при этом зеркало у иномарки. Однако петербуржец не растерялся, встал и поехал дальше.

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Видео: Piter.tv