  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сусанино "Мерседес" врезался в карету "скорой помощи"
Сегодня, 16:07
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Сусанино "Мерседес" врезался в карету "скорой помощи"

0 0

Автомобиль не пропустил машину медиков.

В Гатчинском районе Ленобласти произошла авария с участием "Мерседеса" и кареты "скорой помощи". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили столкнулись при повороте на Вырицу на трассе А-120. Известно, что иномарка не пропустила машину медиков. 

Информация о случившемся уточняется. Выясняются обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: вырица, дтп с участием скорой, сусанино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии