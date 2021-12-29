В Сусанино "Мерседес" врезался в карету "скорой помощи"

Автомобиль не пропустил машину медиков.

В Гатчинском районе Ленобласти произошла авария с участием "Мерседеса" и кареты "скорой помощи". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили столкнулись при повороте на Вырицу на трассе А-120. Известно, что иномарка не пропустила машину медиков.

Информация о случившемся уточняется. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург