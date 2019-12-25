В Суходольском озере нашли труп пропавшего рыбака

Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

В понедельник, 6 июля, в дежурную часть полиции Ленобласти обратилась 51-летняя женщина и заявила о пропаже 49-летнего супруга. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

По словам заявительницы, мужчина ушел из дома днем ранее в 19:30. Супруг женщины отправился на лодке на рыбалку на озеро Суходольское. После этого он так и не вернулся.

Во время поисков спасатели выловили из воды в километре от поселка Лосево труп мужчины. Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства и причины смерти рыбака.

Ранее мы писали, что в Лужском районе Ленобласти утонул рыбак из Петербурга.

Фото: pixabay.com