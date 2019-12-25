В Стрельне на территории ЖК построят детский сад на 260 мест

Общая площадь трёхэтажного здания составит более 4,2 тысяч квадратных метров.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада на 260 мест на территории ЖК "Любоград" в Стрельне. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Общая площадь трёхэтажного здания составит более 4,2 тысяч квадратных метров. В детском саду будет 12 групп, залы для музыкальных и спортивный занятий. Архитектурный облик разработан в единой стилистике с окружающей застройкой.

Здание возведут к окончанию строительства ЖК.

Также новую школу на 825 мест откроют к 2023 году в Юнтолово.

Фото: Piter.tv