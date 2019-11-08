Видео: в Стрельне готовят Т-34 и СУ-100 к участию в парадах Победы

К концу подходят ремонтные работы.

На 61 бронетанковом ремонтном заводе, который находится в Стрельне, завершаются работы и подготовка к отправке исторической техники (Т-34, СУ-100) для участия в в парадах Победы в городах РФ. Видео с завода прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

С 1941 года по 1948 год завод несколько раз менял свое наименование. С 1 мая 1948 года завод приобрел известное многим имя "20 бронетанковый завод" (в/ч 64521). В этом же 1948 году завод передислоцировался в поселок Стрельна, где находится и сейчас. С 2015 года завод носит название АО "61 бронетанковый ремонтный завод", 5 августа 2016 года завод встретил 75-летний юбилей и своей продукцией продолжает вносить посильный вклад в дело укрепления обороноспособности России.

T-34 (разговорное "тридцатьчетверка") — советский средний танк. СУ-100 — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка.

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Видео: Piter.TV