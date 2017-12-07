В Стокгольме на вызов приехал реанимобиль из Санкт-Петербурга

Появились подробности странного появления российской "скорой" на улицах Стокгольма.

В социальных сетях 5 декабря появилась странная фотография от местного жителя, который удивился появлением "скорой" из России.

Очевидец этой необычной сцены из жизни своего города сообщил, что кому-то стало плохо на улице, и возле него остановилась «неотложка» из России, и к человеку подошли медики в форме с надписями на русском языке. И в Швеции и в России люди ломали головы над столь странным появлением реанимобиля в Стокгольме. Некоторые пользователи даже пошутили, что "скорая" едет так долго, что быстрее приехали спасатели из России. Эти люди оказались недалеки от истины.

Как сообщил канал 78.ru со ссылкой на главного врача "Петербуржской неотложки", один из российских туристов получил травму в Швеции. После лечения острого периода за ним по страховке приехал медицинский автомобиль для транспортировки на родину. Когда реанимобиль ехал по городу, то сотрудники увидели, что прохожему стало плохо, и они остановились, чтоб оказать помощь.

Видео: Piter.TV

Фото: Twitter/Måns Jonasson