В Стамбуле прошли акции протеста после обвала турецкой лиры

Стихийные демонстрации состоялись и в Анкаре.

В Стамбуле прошли стихийные акции протеста после обвала турецкой лиры. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Halk TV. Демонстрации также фиксировались на территории Анкары. Многие участники движения требовали отставки правительства, а также ухода от управления страной действующей Партии справедливости и развития. Правоохранительным органам пришлось разгонять демонстрантов.

Напомним, что 23 ноября турецкая валюта поставила новый антирекорд. Национальная лира упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такой показатель стал максимальным по падению лиры за последние 20 лет. Эта ситуация связана со снижением местным Центробанком учетной ставки с 15 до 16%.

Главы основных оппозиционных партий в Турции (Народно-республиканской и Хорошей) - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они призвали чиновников провести досрочные президентские выборы. Глава страны заявил, что этого не будет, а выборы запланированы на 2023 год.

Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских выборов.

Фото и видео: Telegram / Мировые конфликты