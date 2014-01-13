Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских выборов

Глава Турции не поддержал требование оппозиции.

Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции. Такое заявление глава государства сделал во время выступления в местном парламенте. Ранее подобные требования звучали со стороны оппозиции. Они связаны с падением стоимости турецкой валюты - лиры.

Мы выходили победителями на всех выборах без исключения. И я заявляю, что досрочных выборов не будет, они состоятся в 2023 году, как это и планировалось. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в Турции курс национальной валюты по отношению к доллару с начала ноября упал с 9,55 до 12,27 лир к одному американскому доллару. Этот спад обусловлен решением местного Центробанка понизить учетную ставку с 16% до 15%.

В Кремле оценили подаренную Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России.

Фото и видео: YouTube / Haber Global