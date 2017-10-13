В Стамбуле мужчина открыл огонь по студентам

В стамбульском районе Пендик неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина по группе студентов. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на CNN Turk.

В стамбульском районе Пендик неизвестный мужчина стрелял по студентам из охотничьего карабина. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на CNN Turk.



Нападение обернулось гибелью одной студентки и ранениями еще двух девушек. Злоумышленник пытался покинуть место преступления и покончить с собой.



Правоохранители догнали мужчину и задержали его. Что подтолкнуло мужчину на совершение преступления - неизвестно.

