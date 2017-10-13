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Вчера, 20:19
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В Стамбуле мужчина открыл огонь по студентам

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В стамбульском районе Пендик неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина по группе студентов. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на CNN Turk.

В стамбульском районе Пендик неизвестный мужчина стрелял по студентам из охотничьего карабина. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на CNN Turk.

Нападение обернулось гибелью одной студентки и ранениями еще двух девушек. Злоумышленник пытался покинуть место преступления и покончить с собой.

Правоохранители догнали мужчину и задержали его. Что подтолкнуло мужчину на совершение преступления - неизвестно.
 

Теги: мировые новости , преступления , происшествия , стамбул новости
Категории: Мировые новости

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