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В Совфеде заявили, что Киев играет с огнем
Сегодня, 18:32
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IRINA_CHALKINA
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В Совфеде заявили, что Киев играет с огнем

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Украина с 10 августа удерживает в Херсоне российский российский танкер "Механик Погодин"

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявл, что Киев "играет с огнем". Об этом сообщил "ПолитЭксперт".

Напомним, что с 10 августа российское судно "Механик Погодин заблокирован в порту Херсона. За это время на борт неонократно пытались проникнуть представители спецслужб Украины.

Они думают, что мы будем это молча сносить и терпеть, они очень сильно ошибаются, и закончится все это для Украины очень плачевно

сообщил Клинцевич

Ранее  первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил в эфире радио "Громадському радио", что российский танкер останется в порту Херсона на три года.

Сенатор также прокомментировал подобное заявление, назвав такое действие со стороны Киева "пиратством" на государственном уровне. 

Задержание судна вообще требует обоснований и, самое главное, ответа. И я думаю, что в ближайшее время Украина получит такой ответ

отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

 Франц Клинцевич не исключает, что ответ от Российских властей последует в ближайшее время. 

Фото: fotokto

Теги: россия , совфед , судно механик погодин , украина , франц клинцевич
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости России

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