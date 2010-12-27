В Совфеде заявили, что Киев играет с огнем

Украина с 10 августа удерживает в Херсоне российский российский танкер "Механик Погодин"

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявл, что Киев "играет с огнем". Об этом сообщил "ПолитЭксперт".

Напомним, что с 10 августа российское судно "Механик Погодин заблокирован в порту Херсона. За это время на борт неонократно пытались проникнуть представители спецслужб Украины.

Они думают, что мы будем это молча сносить и терпеть, они очень сильно ошибаются, и закончится все это для Украины очень плачевно сообщил Клинцевич

Ранее первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил в эфире радио "Громадському радио", что российский танкер останется в порту Херсона на три года.

Сенатор также прокомментировал подобное заявление, назвав такое действие со стороны Киева "пиратством" на государственном уровне.

Задержание судна вообще требует обоснований и, самое главное, ответа. И я думаю, что в ближайшее время Украина получит такой ответ отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Франц Клинцевич не исключает, что ответ от Российских властей последует в ближайшее время.

Фото: fotokto